Boxe. Doppio oro per Aziz Shali e Simo L'Edera Boxing Gym Ravenna celebra le vittorie d'oro di Mohamed Aziz Sahli e Ghmame Mohamed Simo in due tornei pugilistici. Il club ha partecipato con successo a competizioni a Ferrara e Morciano di Romagna, con altri tre pugili in gara.