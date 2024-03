Boxe FEMMINILE. La Rossetti Busa vince il "Nepi»

E’ avviata ad una luminosa carriera e la Pugilistica Lucchese ne va giustamente orgogliosa. Vince e convince nuovamente, portando a casa il primo posto della categoria, la "élite" 48 kg Miria Rossetti Busa che, al prestigioso torneo "Nepi", ha incrociato i guantoni con la medaglia d’argento dei campionati italiani assoluti dello scorso anno, Rachele Fiore (Vestrini Boxing Team). Con una conduzione intelligente e matura che le ha assicurato la vittoria di tutte e tre le riprese, la Rossetti Busa ha dimostrato nuovamente di essere una delle migliori della categoria. Medaglia d’oro, quindi (e non argento come erroneamente scritto in un precedente articolo; ce ne scusiamo con l’atleta e il club). Senza dubbio una bella soddisfazione per Miria Rossetti Busa.