Boxe. I Bulls al via con Torino. San Giobbe, il calendario

La Federazione ha varato il calendario definitivo della fase a orologio del campionato di A2 di basket. La San Giobbe Chiusi, arrivata ultima nel girone Rosso, affronterà in casa le squadre piazzate dal primo al quinto posto del gruppo Verde, mentre in trasferta le formazioni piazzate dal settimo all’undicesimo, sempre dell’altro raggruppamento. Di default le squadre provenienti dal girone Rosso giocheranno la prima in casa e la seconda in trasferta, proseguendo poi la sequenza casa-fuori fino al termine delle dieci giornate.

Per i Bulls esordio casalingo, dunque, contro Torino, terza classificata del girone Verde, domenica alle 18. Sette giorni dopo prima trasferta, a Vigevano, quindi domenica 25 sarebbe in calendario la terza giornata, ma la convocazione in nazionale dello svedese Gaddefors permette ai Bulls di rimandare l’impegno casalingo con Cremona; si giocherà il 17 marzo, data in cui il campionato si ferma per fare spazio alle Final Four di Coppa Italia di categoria. Domenica 3 marzo quarta giornata, con trasferta a Treviglio, quindi domenica 10 giro di boa ospitando Cantù al PalaPania. Domenica 24 trasferta a Agrigento, domenica 31 impegno casalingo con Rieti. È il giorno di Pasqua, molte partite di quel turno anticiperanno al sabato, per ora però Chiusi-Rieti resta in calendario per la domenica. Sabato 6 aprile, alle 20,30, trasferta a Roma per affrontare la Luiss, poi domenica 14 al PalaPania arriva l’invincibile Trapani. Chiusura domenica 21 aprile a Casale Monferrato. Nella seconda fase le squadre portano dietro i punti guadagnati nella prima e le classifiche dei due gironi, Rosso e Verde, rimarranno distinte.

L’ultima retrocederà direttamente in serie B, le squadre classificate dal nono all’undicesimo posto di entrambi i raggruppamenti daranno vita ad una Poule salvezza di altre dieci partite, i cui punti si sommeranno a tutti quelli precedentemente ottenuti. Le prime due della Poule salvezza rimarranno in A2, le altre quattro retrocederanno in B.