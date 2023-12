Boxe: i due atleti sono allenati anche dallo stesso maestro, Cavazza, l’ultimo a vincere il tricolore. Tessari e Tonishev campioni italiani. La Sempre Avanti sorride dopo 21 anni

Bianca Maria Tessari e Dmytro Tonishev sono i nuovi campioni italiani dei dilettanti nelle categorie 57 chilogranni e 92. In comune hanno due cose: la stessa società, la Sempre Avanti, e lo stesso maestro Christian Cavazza (nella foto con Tessari) che fu l’ultimo, fra l’altro, a vincere ben 21 anni fa un titolo italiano con la storica canotta biancorossa della Sempre Avanti.

"Dopo ventuno anni Cavazza, come mi aveva promesso quattro anni fa all’arrivo in Sempre Avanti – sottolinea il presidente Patrizio Del Bello – , ha riconquistato non uno, ma due titoli italiani. E’ la vittoria di Bianca e Dima, ragazzi formidabili, ma permettetemi di dire che è un capolavoro della Sempre Avanti che negli ultimi cinque anni ha costruito una squadra di altissimo livello. Christian Cavazza direttore tecnico, Raffaele Gagliardo preparatore atletico e Claudio Venturi responsabile del settore giovanile. L’organizzazione e la programmazione hanno permesso questo straordinario risultato e non ci fermeremo certo qui".

Da Cavazza e Rotolo a Tessari e Tonishev, la gloriosa storia della società con sede sotto lo stadio Dall’Ara guarda sempre avanti.

Matteo Alvisi