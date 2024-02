Boxe. I pugili di Riccione conquistano il ring

Pugili della Boxe Santarcangelo in gara alla riunione di Savignano organizzata dall’Italica Boxe "Nello Carabini". In avvio match di sparring, con l’undicenne Fardetti che ha perso con Flaminio, pugile di Padova. Poi Johnny Salaroli, 15 anni e +80 kg, che ha impattato dopo un match molto gradevole tecnicamente con Howard Stojko (Ares Padova). Poi è stata la volta del 17enne Bento Trezza, (youth 65 kg) dichiarato sconfitto contro Gesian Kumriks della Polisportiva Riccione. Il derby ha offerto tante emozioni, con i due pugili che non si sono risparmiati e hanno dato vita a un match intensissimo, con attacchi ripetuti da una parte e dall’altra.