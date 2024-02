Boxe La consegna dell’attestato nella sede della “Bertola“ Franco Franchini maestro benemerito

"Un atto di riconoscenza verso un dirigente che ha dato molto allo sport e alla comunità. Un amico, un personaggio a volte ruvido ma sempre franco, un valore aggiunto per lo sport carrarese e per il pugilato della Toscana, una regione che per la boxe si colloca al terzo posto in Italia". Con queste parole il presidente del Comitato Regionale della Fpi, Franco Pierazzoni, ha consegnato a Franco Franchini, ds della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“, l’attestato di maestro benemerito, giunto dalla federazione italiana. Assente il consigliere nazionale Marco Consoloni per improvvisi impegni personali, alla cerimonia sobria ma sentita, sono intevenuti anche l’assessore allo Sport Lara Benfatto, il presidente del sodalizio gialloazzurro Gualtiero Magnani, il delegato provinciale del Coni Vittorio Cucurnia, l’ex onorevole Cosimo Ferri, il delegato allo sport dell’Ufficio Provinciale Scolastico Vincenzo Genovese.

"Franchini è un punto di riferimento, determinato, con tanta voglia di fare per risolvere le criticità" ha detto la Benfatto sottolineando l’importanza del ruolo fondametale di allenatori e tecnici, e consegnando a Franchini anche un attestato per la sua "preziosa e instancabile attività". Grande soddifazione è espressa da Magnani a nome di tutta la società: "Per parlare di Franchini occorrerebbe una intera giornata, ha grandi meriti da dirigente, ma è anche maestro e tecnico"; mentre per Cucurnia: "Persona trasparente e leale, che ha raggiunto risultati sportivi di alto livello pur in condizioni non eccezionali".

"I presidenti mi hanno dato molto – ha detto Franchini –. Non ho il carattere per insegnare ma siamo riusciti a fare belle cose: noi abbiamo organizzato la prima riunione di boxe femminile, il primo campionato universitario, i campionati assoluti maschili". "Mio padre è stato presidente onorario della società e fin da bambino io ero incuriosito dalla boxe – ha detto Ferri – Franchini è un grande organizzatore, concrteo, un appassionato che trasmette passione, schietto, che non guarda in faccia a nessuno, rispettoso ma anche critico con le istituzioni. Franchini è il pugilato".

Maurizio Munda

Nella foto, Franchini festeggiato dalle autorità sportive e politiche