Boxe: l’appuntamento. Malvina si prepara alla chance europea. L’evento il 5 aprile

Pamela Malvina Noutcho Sawa sogna in grande, puntando al titolo europeo Ebu silver. L’atleta di origini camerunensi della Bolognina Boxe inseguirà la cintura continentale nella sua Bologna il 5 aprile quando affronterà Jordan Baker Porter, boxeur britannica con all’attivo 9 incontri, 7 vittorie e 2 sconfitte, sul ring del Paladozza. Per l’allieva di Alessandro Dané si tratterà di un’occasione importantissima per continuare la sua ascesa: dopo il titolo italiano pro conquistato lo scorso settembre, una vittoria in questo match le consentirebbe di aprire le porte per la conquista del titolo Ebu pesi leggeri diventando così la sfidante ufficiale per la corona della prestigiosa cintura continentale. La Ebu Silver è infatti al momento vacante e sarà assegnata per la prima volta proprio alla vincente del match tra Malvina e Baker Porter essendo stato fino ad oggi un titolo esistente soltanto nella categoria maschile. La pugile infermiera vanta un record immacolato con 6 vittorie su sei match.