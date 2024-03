Boxe, l’atleta di Santarcangelo ha raggiunto i quarti. Fabbri si mette in luce a Reggiolo

Buona prestazione, anche se non coronata da successo, per Alberto Fabbri della Boxe Santarcangelo al recente torneo disputatosi a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia, e organizzato dalla Reggiana Boxe. Fabbri, 71 kg, ha perso nei quarti di finale con il pari peso Jacopo Gianaroli della Ferraro Boxe. I due hanno dato vita a un match equilibrato e che il portacolori della Boxe Santarcangelo ha cominciato molto bene. Con una bella boxe a distanza, Fabbri ha messo a segno diversi colpi nel primo round e si è aggiudicato la ripresa, passando così in vantaggio. Ottimo anche l’avvio di seconda frazione, con Gianaroli che però ha subito risposto ed è riuscito a impattare aggiudicandosi il round. Nella terza ripresa i due pugili si sono affrontati a viso aperto, con diversi scambi, col verdetto finale che ha premiato ai punti Gianaroli. "Orgoglioso di questo ragazzo che sul ring ha dato tutto", dice Tiziano Scarpellini, maestro della Boxe Santarcangelo.