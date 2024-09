Boxe. Licata aspetta la chance tricolore

Sono settimane di riposo per Ferrara Boxe, in attesa di un autunno che si profila scoppiettante sotto ogni punto di vista.

Come al solito, c’è tanta carne al fuoco per gli atleti di Roberto Croce, a partire dalla riunione che verrà disputata domenica 29 settembre nella palestra di via Bologna 306, un tradizionale appuntamento da non perdere per addetti ai lavori, semplici curiosi e appassionati.

Passando ai professionisti, domenica 6 ottobre a Parma tornerà sul ring il superleggero Joseph Okoye.

La notizia più importante però riguarda Antonio Licata, che venerdì 25 ottobre al PalaDozza di Bologna incrocerà i guantoni con Luigi Francesco Zito.

Un incontro impegnativo sulle otto riprese, si spera l’ultimo prima del match che metterà in palio il titolo italiano dei pesi welter, il grande obiettivo a cui da sempre aspira il pugile 25enne sbocciato nel vivaio di Ferrara Boxe.

s. m.