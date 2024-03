Boxe Nel criterium regionale di Lucca. Pugilistica, tris di podi. Signani e Cadeddu conquistano l’argento

Tre podi per i giovanissimi atleti della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ che hanno partecipato al primo Criterium regionale giovanile di Lucca. Nella categoria Cuccioli (5-7 anni) terzo posto per Elia Notari, quarto posto per Aurora Cerretti e quinto per Elia Nardi. Nella categoria Cangurini (età 8-9 anni) secondo posto per Pietro Signani e Mattia Cadeddu e quinto posto per Adolfo Risoli. Nella categoria Allievi (12-13 anni) terzo posto per la coppia Cristiano Bistonte e Samuele Boschi. Nel frattempo a Livorno si è svolta anche la seconda tappa del Criterium giovanile regionale (i risultati però verranno resi noti dalla federazione regionale prossimamente), mentre la terza tappa è in programma a Prato per il 7 aprile. Soddisfazione è espressa da Michele Terenzoni, responsabile e allenatore del settore giovanile della società di via Cattaneo che ogni anno porta i suoi piccoli atleti alla ribalta regionale e in qualche caso anche nazionale.

Risultati che hanno spinto la Pugilistica Carrarese al decimo posto nella classifica per società a livello nazionale e che, insieme al 59° posto nel settore partecipazione e nella terza posizione a livello organizzativo, hanno proiettao la “Enrico Bertola“ al sesto posto in Italia. Che si va ad aggiungere alle tre stelle al merito sportivo del Coni (bronzo, argento e oro, rispettivamente nel 1961, 1992 e 1996).

ma.mu.

Nella foto, Mattia Cadeddu e Pietro Signani

