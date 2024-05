Boxe Nel quarto criterium gioivanile di Arezzo. Prestazione superlativa per Mattia Cadeddu e Pietro Signani

Ancora una prestazione superlativa per Mattia Cadeddu e Pietro Signani che nel quarto criterium giovanile toscano di Arezzo, valevole per la partecipazione alla coppa Italia in programma il prossimo mese di giugno, si sono classificati al primo posto nella categoria cangurini (età 8-9 anni). La coppia della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ ha battuto la forte coppia lucchese composta da Giacomo Arambasa e Edion Franja con la quale adesso si giocherà il titolo regionale negli ultimi due criterium in calendario il 26 maggio a Livorno e il primo giugno a Carrara. I due giovanisismi atleti gialloazzurri allenati da Michele Terenzoni, si sono imposti nel salto alla funicella con il maggiore numero di salti nei 15 secondi previsti (per Signani 33 salti doppi, 1 incrocio e 4 singoli; per Cadeddu 30 doppi salti, 1 incrocio e 2 singoli), nel circuito ortogonale (completato con una media di 23 secondi), sul ring (media punteggio 80 punti con due riprese da 30 secondi ciascuna, con una guardia destra e l’altra in guardia sinistra) con un minuto di pausa.

Nello stesso criterium per la categroia allievi (12-13 anni) terzo posto per la coppia Mattia Marchetti-Samuele Boschi e quarto posto per la coppia Samuele Boschi-Cristiano Bistonte. Il criterium di Arezzo segue quelli già disputati a Lucca, Livorno e Prato.

ma.mu.

Nella foto, Mattia Cadeddu e Pietro Signani