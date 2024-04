Boxe Nella riunione disputata alla bocciofila di Sarzana. Bilancio positivo per la Pugilistica . Vinti cinque incontri

Riunione di boxe molto positiva per la Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“, quella tenuta sul ring della Bocciofila di Sarzana (Dogali e palazzetto di Avenza sono sempre inibiti al pubblico). Dai sei pugili gialloazzurri in gara, sono arrivate cinque vittorie e un pari. Vincono ai punti Mattia Marchetti (insegnante Michele Terenzoni) contro Massimo Amantia (Cascinese) negli sparring IO Allievi 50+kg.; Vittorio Prencipe (insegnante Cristian Prencipe) contro Giuseppe Pintus (Fiorenzuola) negli Junior 50 kg; Elia Alpini (insegnante Michele Terenzoni) contro Alessandr Di Lupo (Cascinese) negli Junior 70 kg; Kledi Esposito (insegnante Sergio Dall’Olio) contro Sadman Anwar (Kid Baracca) nella Elite 69 kg; Nicola Bui (insegnante Michele Terenzoni) contro Riccardo Comini (La Felce) nella elite 71 kg. Parità invece tra Keoma Buselli (insegnante Valerio Cavallini) e Cesare Cerulli (Cascinese) nell’Elite 71 kg. Negli altri match (dieci in tutto), Salam Nouti (Villafranchese) vince ai punti contro Manuel Castillo (Bartolomei) negli Youth 63, 5 kg; Diagne Seck (Kid Baracca) vince per Rsc (intervento dell’arbitro) contro Riccardo Petriccioli (Villafranchese); Sara Battistini (Stiava) vince ai punti contro Rachele Fiore (Boxing Team) nella Elite 52 kg.; Giordano Pighini (Boxe Stiava) vince ai punti contro Massim Pizzimento (Kid Baracca) nella Elite 71 kg.

ma.mu.

Nella foto, Keoma Buselli e Claudia Franchini