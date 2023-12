Boxe Oggi a Sarzana. Pugilistica Bertola, ultima uscita dell’anno con dieci atleti

Ultima uscita dell’anno per la Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ che oggi (Bocciofila di Sarzana, ore 17) ha organizzato una riunione di boxe per le categorie giovanili, elite e anche un incontro professionistico. Per la società di via Cattaneo sono dieci gli atleti che saliranno sul ring. Il match più atteso è quello che concluderà la riunione, tra i professionisti della categoria 60 kg, tra il moldavo Col Marius e lo spezzino (tesserato con la la società gialloazzurra) Matteo Petriccioli (nella foto) che si disputa sulla lunghezza di 6 riprese da 3 minuti ciascuna. Allenato da Cristian Prencipe, Petriccioli inizia a fare boxe a 17 anni, dopo una esperienza non esaltante nel calcio, nel ruolo di portiere e dopo una parentesi nella pesistica, decide di darsi a quella boxe che lo aveva sempre affascinato. A 18 anni arriva il primo combattimento tra i senior e suo curriculm nella categoria elite conta 14 vittorie, 4 pareggi e 21 sconfitte. Il gancio destro è il suo colpo preferito.

Questi gli altri pugili carraresi che combatteranno: Vittorio Prencipe (school boys, 47 kg), Samuele Trentarossi (school boys, 60 kg), Luca Zaccagna (junior, 66 kg), Alpini Elia (junior, 73 kg). Edoardo Tarallo (youth, 78 kg), Kledi Esposito, Dilan Di Colombo, Elisa Castiglione (elite, 54 kg), Billal Boujou (elite, 60 kg).

ma.mu.