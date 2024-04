Boxe, Palombini protagonista in Toscana al memorial Rotelli

Ha ben figurato David Palombini della Canappa Boxing Club di Porto Recanati che ha vinto una medaglia al "Torneo giovanile Sparring Io - Memorial Mario Rotelli", organizzato in Toscana. Il portorecanatese e Nasro Allah Benhassan della Boxing Club Sbt erano i due allievi selezionati del comitato Marche, presieduto Luciano Romanella. E così si sono susseguiti ben 22 match di light boxe d’altissimo livello tecnico, a partire dai canguri più leggeri di 10 anni fino agli allievi più pesanti di 12 anni. Entrambi erano accompagnati dal tecnico Walter Palombini e da Francesca Pignati, responsabile del settore giovanile. Alla fine il peso piuma Palombini, di neanche 40 kg, ha guadagnato la medaglia con le schivate in rotazione e i velocissimi ganci di rimessa, nonostante un richiamo ufficiale per colpo affondato. Invece, il peso massimo Nasro Allah Benhassan (di quasi 70 kg) non è riuscito a esprimere il suo stile da picchiatore a corta distanza. Ma si è distinto per la tecnica da "pugile fatto" e per la sportività con cui ha premiato l’avversario, malgrado l’evidente delusione per la sconfitta.