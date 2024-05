Boxe. Porcu non brilla in azzurro con la Polonia. Bene i "Giovanissimi» della Pugilistica a Firenze

Ancora un fine settimana di intensa attività per la Pugilistica Lucchese che ha portato sul ring di Firenze i giovanissimi atleti dello "Sparring Io" e che ha visto il debutto con la canotta azzurra per lo Schoolboy Matteo Porcu, recentemente laureatosi campione italiano della categoria 54 kg. Porcu, dopo una settimana di ritiro con la nazionale ad Assisi (foto), presso il centro federale della Federazione, ha, infatti, calcato il ring della città umbra con i colori azzuri per il dual match Italia-Polonia. Il prestigio del palcoscenico ha, però, giocato un brutto scherzo ai nervi dell’atleta lucchese, irriconoscibile nel corso del match, rispetto a quanto ci aveva abituato a vedere in passato. Porcu è, infatti, sembrato poco lucido durante l’incontro, non riuscendo ad organizzare una risposta efficace all’ottimo pugilato del coetaneo polacco. Il verdetto è stato una netta sconfitta.

Non è andata meglio neanche nel secondo incontro. Opposto ad un altro titolare della formazione polacca, Porcu non è riuscito a sbloccarsi, restando preda della tensione anche in questa occasione e incassando, così, una seconda sconfitta. Ma servirà al ragazzo per fare esperienza.

I giovanissimi della Pugilistica Lucchese, con i "Canguri" e gli "Allievi" nello "Sparring Io", hanno ottenuto cinque vittorie, due pareggi ed una sconfitta. Sono, infatti, stati ben nove gli atleti accompagnati dal tecnico Lorenzo Fabbri per partecipare alle competizioni a contatto controllato, nate per traghettare i ragazzi dal settore giovanile a quello del pugilato olimpionico. C’erano: nei "Canguri", Alessandro Fornai, Davide El Ghiaty, Lorenzo Contino, Chiara Warnakulasuriya e Silviu Arambasa; negli "Allievi": Christian Bigongiari, Gleon Losha e Daisy Kuci.