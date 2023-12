Boxe pratese alla ribalta. Mariotti si tinge d’argento

Il pugilato pratese torna alla ribalta delle cronache nazionali. E stavolta a far parlare di sé è la neonata Asd Quartiere Santa Trinita, con la sua sezione dedicata esclusivamente al pugilato, appunto. Grande risultato quello ottenuto dal guantone pratese Matteo Mariotti, che ai campionati italiani assoluti di pugilato di Chianciano Terme ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria +92kg battendo nel suo cammino atleti con maggiore esperienza e perdendo ai punti in finale contro un pugile già medagliato in passato e con esperienze di vario titolo in nazionale italiana. Il cammino è stato tutto un crescendo sia a livello tecnico che mentale per Mariotti, che nei quarti di finale è riuscito a superare Osvaldo Maria FInizio, atleta proveniente dalla Campania; poi in semifinale il combattente pratese ha battuto sul ring Davide Cacchiarelli delle Marche ed è approdato alla finalissima per la medaglia d’oro contro il temutissimo Dmytro Tonishev, atleta dell’Emilia Romagna.

Alla fine il pugile della Asd Quartiere Santa Trinita ha dovuto arrendersi al termine di un incontro molto combattuto e senza esclusione di colpi, in una finale tra le più belle e combattute di questa edizione dei campionati. Affrontando la finale in un incontro molto combattuto e senza esclusione di colpi, tanto da essere riconosciuto come la finale più bella e combattuta dei campionati Italiani. "Matteo è un grande lavoratore ed è sulla strada giusta per togliersi delle belle soddisfazioni a livello sportivo e personale – commenta il suo allenatore, Luca Di Filippo –. Ha fatto una crescita mentale e tecnica davvero importante e sono orgoglioso del lavoro fatto assieme".

L.M.