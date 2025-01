Boxe Rinnovato il consiglio direttivo. Pugilistica Bertola, ecco tutti i nomi di tecnici e dirigenti

Un consiglio direttivo rinnovato da poco, un nutrito gruppo di insegnanti, una squadra Aob e una di gym boxe, oltre a un settore giovanile in crescita. Tutto pronto in casa della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’, che ha ripreso l’attività in palestra e in questi giorni è impegnata nei nuovi tesseramenti. A guidare la società di via Cattaneo, il consiglio direttivo recentemente eletto, con il presidente Gualtiero Magnani (nella foto), Giovanni Balderi e Pierlio Baratta (vice presidenti), Giuseppe Mussi, Giovanni Macchiarini, Angelo Borghetti, Franco Franchini, Roberto Franchini (consiglieri).

Del team insegnanti fanno parte Massimiliano Polidori, Ubaldo Forti, Michele Terenzoni, Claudia Franchini, Mirko Franchini, Cristian Prencipe, Francesco Cantagalli, Francesco Vatteroni, Maurizio Baudà, Sergio Dall’Olio, Nicola Bui; maestro benemerito Franco Franchini.

Questi gli atleti Aob: Ricard Di Colombi, Federico Ronchetti, Andrea Menconi, Elisa Castiglione, Kledi Esposito, Vittorio Prencipe, Mirko Franchini, Keoma Buselli, Monia Mannucci, Giulio Pirrone, Filippo Balletta, Pier Paolo Balletta, Mihai Bogos, Edoardo Furiani, Alessia Porto, Francesco Martinelli, Edoardo Mascioli, Alberto Caiazzo, Lorenzo Caiazzo, Aurora Gabelloni, Mia Paita, Elia Alpini, Sophia Terenzoni, Nicola Bui, Cristian Bistonte. Professionista: Matteo Petriccioli.

ma.mu.