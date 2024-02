Boxe - Settore giovanile. Successo del criterium regionale organizzato dalla Pugilistica

La Pugilistica Lucchese ha dato il via all’attività giovanile della Toscana, ospitando il primo criterium 2024. I baby pugili di tutta la regione si sono ritrovati per disputare la prima di una lunga serie di gare che stabiliranno chi saranno i piccoli atleti che rappresenteranno la Toscana alle fasi nazionali che si svolgeranno il 22 e 23 giugno in una località ancora da definire.

La partecipazione è stata molto abbondante, dimostrando nuovamente la crescente popolarità del pugilato anche tra i ragazzini che frequentano le scuole elementari e le medie. C’era la categoria "Cuccioli" (5-7 anni), l’unica in cui si compete in solitaria. Nei "Cangurini" (8-9 anni), invece, si inizia a gareggiare con un compagno di squadra, cimentandosi nella corsa su un circuito ad "esse", nel salto della corda e, infine, in una prova di sparring a contatto controllato.

In questa categoria, per la Pugilistica Lucchese, hanno gareggiato: Vanessa Peitas, Giacomo Arambasa, Martina Fornai, Rei Zogu e Franja Edjon. Nei "Canguri" (10-11 anni) la società di casa ha potuto contare su Davide El Ghyati, Lorenzo Contino, Alessandro Lucchesi, Silviu Arambasa, Alessandro Fornai e Alessandro Salis. Infine, negli "Allievi" (12-13 anni) per la Pugilistica Lucchese, hanno gareggiato: Losha Gleon, Andrea Sgueo, Christian Bigongiari, Fabio Cerri, Paolo Paterni, Cristina Casciaro, Daisy Kuci e Ilaria Fasano.

Mas. Stef.