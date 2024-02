Boxe Siena Mens Sana trionfa al Torneo Nepi con due medaglie d'oro e due finalisti

Grande prestazione per la Boxe Siena Mens Sana al Torneo Nepi dello scorso fine settimana. I biancoverdi tornano a Siena con due medaglie d’oro e due accessi alla finale che si svolgerà nelle prossime settimane. I primi ad aprire le danze sono stati Mattia Ferrazzi, che vince il torneo al termine di un incontro impegnativo e Duccio Turani che, con grande concentrazione si è portato, punto dopo punto, fino alla finale. Al successo dei mensanini risponde il compagno di squadra Dante Tekeng, che stacca il pass per l’ultimo grande appuntamento. Alessandro Bramerini, punta di diamante della boxe biancoverde, apre il 2024 subito con un successo, mettendo al tappeto Matteo De Micco, già campione italiano e atleta della nazionale italiana, conquistando così il primo titolo della stagione. Il 2024 inizia nel migliore dei modi per i guantoni biancoverdi che tornano a casa con un importante risultato, frutto del lavoro e dell’impegno dei giovani ragazzi sotto la guida attenta del maestro David Borgogni.