Boxe, sono ben 13 gli incontri in programma a partire dalle 16. E molti saranno femminili. L’emergente Molaro clou della riunione domenica

Sono ben 13 gli incontri in programma domenica a partire dalle 16 nella riunione targata Ferrara Boxe, in via Bologna. Gran parte dei match sono femminili, un settore sul quale il maestro Roberto Croce sta investendo molto. Non mancheranno però alcuni incontri al maschile particolarmente interessanti, su tutti quello che metterà di fronte l’emergente Emanuele Molaro (Ferrara Boxe) e il temibile Rier Gabriel Garcia Pozo (Fight Gym Grosseto). Il 21enne di origine campana (65,5 kg) lo scorso weekend ha vinto il prestigioso torneo Nepi-Etruria di Firenze, e non vede l’ora di tornare sul ring. Attenzione anche a Simone Grotti (Ferrara Boxe), che incrocerà i guantoni con Savino Bifulco (Boxe Cavezzo). Riflettori puntati pure sulle atlete della Pugilistica Padana, da Greta Prosperi a Tetiana Omelchuk. Croce e i suoi collaboratori invece attendono risposte positive soprattutto dalle ragazze che a maggio disputeranno i campionati italiani di categoria, da Emma Baruchello a Marta Dalla Ca passando per Haidi Mema, Elena Zanetti e Ludovica Ferrari.

Ecco il programma completo, con incontri che si profilano incerti ed equilibrati: Gaia Novelli (Ferrara Boxe)-Giulia Pavan Magrin (Pugilistica Vicentina), Chiara Roveggio (Ferrara Boxe)-Asia Canilli (Pugilistica Vicentina), Asia Matterazzo (New Boxe)-Greta Prosperi (Pugilistica Padana), Ludovica Ferrari (Ferrara Boxe)-Emma Canazza (Arte Boxe Solesino), Marta Dalla Ca (Ferrara Boxe)-Sara Malimpensa (New Boxe), Kristian Aliraj (New Boxe)-Zoran Suljic (Pugilistica Padana), Elena Zanetti (Ferrara Boxe)-Marisa Ferrara (Pugilistica Vicentina), Emma Baruchello (Ferrara Boxe)-Rachele Perna (Fight Gym Grosseto), Haidi Mema (Ferrara Boxe)-Miriam Kasdaoui (New Boxe), Naike Toscano (Ferrara Boxe)-Tetiana Omelchuk (Pugilistica Padana), Gaia Berra (Ferrara Boxe)-Beatrice Molducci (Boxe Cavezzo), Simone Grotti (Ferrara Boxe)-Savino Bifulco (Boxe Cavezzo), Emanuele Molaro (Ferrara Boxe)-Rier Gabriel Garcia Pozo (Fight Gym Grosseto).