Boxe, sticker solidali. La figurina di Canè nella notte dedicata a Pamela

La grande boxe al PalaDozza, il 5 aprile, con Pamela Malvina tra le star. Sarà il ritorno del pugilato in Piazza Azzarita, teatro, in passato, di tanti match memorabili. E, anche per questo, il 5 aprile ci sarà un tuffo nel passato grazie all’associazione Figurine Forever. Un’iniziativa resa possibile dalla collaborazione con Bolognina Boxe e Sempre Avanti. Il 5 aprile, in occasione della Bologna Boxing Night, prevista la figurina solidale Celebrative Sticker #77. In passato c’era stata la figurina solidale proprio di Pamela Noutcho Sawa Malvina, questa volta tocca a Dante Canè (nella foto). Il 5 aprile ci saranno anche i figli, Daniela e Federico e sarà l’occasione per ricordare il Gigante Buono delle Due Torri, scomparso troppo presto il 5 maggio 2000. Dante era nato a Bologna il 5 giugno 1940: per 17 volte è stato campione italiano dei pesi massini, negli anni Sessanta e Settanta. Dante aveva alternato l’attività di pugile di alto livello – allenato tra gli altri da Leone Blasi, che aveva guidato anche Checco Cavicchi – a quella di salumiere.

Il lavoro dietro il bancone di famiglia e quello sul ring, sempre con il sorriso sulle labbra e con l’espressione, appunto, di Giagnte Buono. Non arrivò mai, per Dante, in una carrriera ventennale, il titolo di campione d’Europa, ma l’amore per la famiglia (non solo i figli, ma anche la moglie Paola) e per la sua città. Un amore e un affetto sempre ricambiati.

a. gal.