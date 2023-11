Boxe. Titolo regionale per Molaro, punto di forza di Ferrara Boxe. Agli Assoluti anche Ciaglia

Ferrara Boxe festeggia il titolo regionale di Emanuele Molaro, che nella categoria 67 kg ha sbaragliato la concorrenza staccando il pass per gli Assoluti in programma dal 9 al 15 dicembre a Montecatini Terme. Peraltro, la società di Roberto Croce parteciperà ai campionati italiani pure con un altro atleta. Pur perdendo la finale dei regionali a Cesena, Pietro Ciaglia (60 kg) ha ottenuto la qualificazione agli Assoluti in virtù di una norma del regolamento che impedisce l’accesso alla competizione a chi ha disputato meno di 20 match nel corso della propria carriera. Esattamente quello che è accaduto al campione regionale, che quindi lascerà il posto a Ciaglia. Tornando a Molaro, seguito all’angolo dal tecnico Francesco Licata, la cintura di campione regionale ha lasciato sorpresi solo quelli che non conoscono l’atleta napoletano, che a livello giovanile aveva ottenuto numerosi successi importanti. L’unica incognita era legata all’inattività di Molaro, che aveva disputato l’ultimo incontro nel maggio 2019 prima di fermarsi qualche anno. Il pugile 21enne poi si è trasferito con la famiglia nella nostra città, e ha deciso di riprendere l’attività con Ferrara Boxe. Intanto, l’Emilia Romagna ha conquistato il torneo nazionale Fpi riservato alle squadre femminili Elite regionali. A Pompei, le squadre coordinate da Roberto Croce (responsabile regionale del settore femminile) si sono tolte enormi soddisfazioni. Basti pensare che la squadra A ha vinto la finalissima contro le padrone di casa della Campania, mentre la squadra B è arrivata in terza posizione. E domenica prossima in casa Ferrara Boxe si festeggeranno i 10 anni della società. s.m.