Boxe, tradizione pontederese. Pugilistica Mazzinghi. Un boom di iscritti

Un autentico boom. Un flusso di adesioni andato al di là di ogni più rosea previsione. Questo sta producendo la neo costituita Pugilistica Guido e Sandro Mazzinghi, che opera provvisoriamente nei locali della palestra di via Zara a La Rotta, già sede dello storico cinema Astra, in attesa del completamento della nuova palestra, che proprio al pugilato sarà dedicata e che sorgerà a Pontedera nel complesso Palacqua già in fabbricazione nella zona tra via Pacinotti e il teatro Era. "Molti ex pugili che si sono resi noti in passato per le loro imprese – spiega orgoglioso il presidente Riccardo Minuti - partecipano con impegno e curano assiduamente il buon funzionamento dell’attività pugilistica. In particolare Salvatore Dui, Paolo Baglini e Salvatore Raduazzo con il ruolo di direttore sportivo. Mentre Roberto Dal Canto e Roberto Maglione sono responsabili dell’area tecnica e seguono costantemente le attività di allenamento. Ma anche David e Simone, figli di Alessandro Mazzinghi, si informano e supervisionano l’andamento della palestra con notevole soddisfazione".

Un andamento fin da subito incoraggiante. "La situazione è molto promettente – prosegue Minuti – e poggia su un settore agonistico che conta già molti pugili quasi pronti a salire sul ring, oltre ad alcuni già rodati che hanno fatto esperienze altrove ma si sono presentati con il desiderio di tesserarsi con la pugilistica dei fratelli Mazzinghi. Non solo, la palestra è frequentata anche da 6 o 7 ragazze che seguono la scuola di pugilato. Fra queste, alcune con decise aspirazioni agonistiche". E non mancano neppure i bambini: "Ai corsi si sono presentati anche bambini giovanissimi e un numero notevole di interessati ai corsi amatoriali e di gym box, dai quali potranno emergere nuovi aspiranti agonisti". "Tutto questo – conclude Minuti – in una gestione trasparente e partecipata, con lo scopo di tenere alto l’interesse per la tradizione pugilistica di Pontedera che ha dato vita alla straordinaria epopea dei fratelli Guido e Alessandro Mazzinghi".

