Boxe, tre vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio nei memorial Gasparotti, Galli e Franchi. La Pugilistica “Enrico Bertola“ in passerella al Festival dell’Oriente a CarraraFiere

Tre vittorie, tre sconfitte e un pari, per la Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ che all’interno del “Festival dell’Oriente“ nei padiglioni di Carrarafiere, ha organizzato i memorial dedicati a Luca Gasparotti (giovane pugile scomparso tragicamente), Dino Galli e Umberto Franchi (entrambi ex dirigenti della società). Molto tifo per i beniamini di via Cattaneo, in particolare per il debuttante Luca Zaccagna.

Tra gli atleti gialloazzurri, Vittorio Prencipe si impone ai punti su Federico Inguaggiato (Boxe Lucchese) nella categoria School boys, 44 kg.,) al termine di un bel macth (3 riprese da un minuto e mezzo ciascuna); Nicola Bui vince per ko alla seconda ripresa su Luigi Consolandi (Boxe Parma) nella categoria Elite, 71 kg., mentre Antonio Ndoci batte per Vsq (squalifica) Sohil El Ouahidi (Boxe Madone Bergamo) nella categoria Elite, 71 kg.. Pari per il debuttante Luca Zaccagna (Junior, 67 kg.) che impatta con Haidi Younes (Boxe Parma). Sconfitte ai punti invece per Keoma Buselli (elite, 75 kg.) contro Gabriele Riva (Boxe Madone Bergamo); Angelo Tarallo (Elite, 80 kg.) contro Riccardo Di Maria (Boxe Faenza) con verdetto fischiato dal pubblico dopo che il carrarese aveva mandato l’avversario al tappeto nella seconda ripresa; e per Billal Boujoui contro Lianderson Ferreira (Boxe Caldi) nella categoria Elite, 60 kg.

Arbitri: Chiara Monechi di Firenze, Faik Zaini di Massa, Alessandro Losorgio di Montecatini, Marco Celli di Cascina. Commissario di riunione Carmen Louise Bianchi, speaker Aldo Raffi.

ma.mu.