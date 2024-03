Boxe: una stagione al vertice. Pugilistica premiata in Comune

La Pugilistica Lucchese può festeggiare un altro anno al vertice del movimento pugilistico italiano, con il 2023 che si è concluso con il quarto posto (su oltre 1100 associazioni) a livello nazionale nell’annuale classifica di merito delle società stilata dalla Federazione italiana. Un altro encomiabile risultato celebrato lunedì scorso, quando tecnici e pugili della squadra lucchese sono stati accolti a Palazzo Orsetti dal sindaco Mario Pardini e dall’assessore allo Sport Fabio Barsanti, per ricevere una meritata onorificenza.

Salta subito all’occhio anche il diciannovesimo posto della Pugilistica nell’ambito dell’organizzazione di manifestazioni agonistiche, sintomo di una società che si è contraddistinta nel corso dell’anno, pur senza avere a disposizione le stesse possibilità di altre. Tale piazzamento non è, infatti, in linea con il nono posto nella classifica dei punti di partecipazione all’attività agonistica, frutto di 155 incontri svolti nel corso del 2023 e dei buoni risultati ottenuti dai pugili nelle principali competizioni a livello nazionale. Altro indicatore importante è il cinquantaquattresimo posto nella classifica per il numero di tesserati.

La punta di diamante del pugilato lucchese resta, però, il settore giovanile. Grazie ad un vivaio pieno e attentamente curato, in questa particolare classifica la società nostrana ha, infatti, conquistato il secondo posto a livello nazionale, mancando il primo solo di una manciata di punti.