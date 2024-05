Boxe. Vecchi, giorni di lavoro per il ritorno sul ring dopo dieci anni

Dopo 10 anni dall’ultimo incontro da agonista Matteo Vecchi, supermassimo dell’Accademia Pugilistica Maceratese, torna sul ring per gareggiare nelle finali nazionali di Gym Boxe (contatto controllato) che si svolgeranno a Lido di Fermo dal 4 al 7 Luglio 2024.

Insieme con lui difenderanno i colori della società gli atleti Giulia Elisei e Nicholas Bonifazi, che hanno vinto le fasi regionali a Fermo. I due saranno supportati dai tecnici Giuseppino Vesprini e Danilo Spalletti (nella foto con Vecchi), dal presidente Alessandro Cecchi e dal direttore sportivo Luigi Vasari, decano del pugilato marchigiano, che da poco ha ricevuto la stella di Bronzo al merito sportivo dal Coni.

La mascotte della società è Francesco Scarlato (9 anni) che a Fermo nelle gare di sparring-io per i bambini (senza contatto) ha vinto nella sua categoria.

Sono giorni di allenamento intenso per i pugili maceratesi nella sede dell’associazione in via Morbiducci a Macerata.