Boxe, venerdì sera la 23esima edizione. Memorial Duran, grande attesa al Palapalestre

Si arricchisce ulteriormente il programma del 23esimo Memorial Carlo Duran, che si svolgerà presso il palapalestre di via Porta Catene venerdì prossimo. Alla parte pomeridiana, che inizierà alle 18 e dedicata ai dilettanti, è stato infatti aggiunto un match professionistico femminile di cui sarà protagonista la talentuosissima e imbattuta peso piuma Diletta Cipollone, considerata quasi una predestinata ad alti traguardi e già stella della Nazionale azzurra per diversi anni, che sfiderà la milanese Stefany Sara Sale. Salgono così a 8 i combattimenti in questa fase del Memorial, che si concluderà alle 20. Poi, alle 21, prenderà il via la serie dei cinque match professionisti. Vale la pena ricordare che Massimiliano Duran, organizzatore dell’evento, ha previsto l’accesso ad entrambe le fasi con l’acquisto di un unico biglietto (20 euro la gradinata, 30 il bordo ring). In queste ore, la Pugilistica Padana ha ottenuto intanto due grandi soddisfazioni: venerdì scorso a Tirana (Albania) il suo imbattuto mediomassimo Alexander Ramo (sfidante il 5 maggio prossimo a Torino al vacante titolo d’Europa Ibf contro il locale Stefano Abatangelo), ha sconfitto al 5° round il temibile colombiano Riascos che vantava un record di 13 vittorie (12 per ko) e una sola sconfitta per squalifica; nelle stesse ore è stata inoltre ufficializzata dalla Fpi la designazione del padanino Ahmed Obaid a sfidante ufficiale del romano Manuel Rizzieri al vacante titolo italiano dei pesi mosca.

Un momento quindi favorevole per la Pugilistica Padana e la boxe ferrarese, tenendo conto che altri atleti del sodalizio dei fratelli Duran sono ormai alle porte della chance tricolore. A partire dal medio Nicola Cristofori a cui, proprio venerdì, è stato demandato l’onere e l’onore di reggere il clou della serata contro il mai domo serbo Jankovic, dopo quasi due anni di assenza dal ring per il gravissimo incidente stradale del quale è stato vittima. Avrà bisogno di tutto il calore e l’affetto dei suoi tanti sostenitori per quello che sarà, in un certo senso, come l’inizio di una nuova storia. Il gallo padanino Guerrini e il pupillo della Ferrara Boxe Sapone dovrebbero poi incendiare il pubblico per le loro caratteristiche di combattività e potenza. Un match dove il possibile ko aleggerà continuamente sul ring. Probanti conferme si attendono poi dal supermedio Ciupitu e dal superwelter italo-argentino Schinina, tra i padanini papabili ad un imminente tricolore, opposti a Dragisic e Saciri. Infine, curiosità per il debuttante piuma Barile, dell’Alto Reno, con un importante passato dilettantistico, che se la vedrà con il marocchino di Brescia El Ghouiyal, un pugile che nonostante il modestissimo record ha la curiosa caratteristica di avere fatto sudare le proverbiali sette camicie a tutti gli avversari affrontati.

Gualtiero Becchetti