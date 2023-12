Boxing Night, tutto pronto. Kaba torna nella sua Bologna

Vedere un pugile professionista per due volte sul ring nel giro di un mese non è cosa di tutti i giorni, ancor di più se si tratta del detentore del titolo del Mediterraneo. Arblin Kaba chiuderà l’anno davanti al suo pubblico, con l’ultimo match del 2023 a Bologna sul ring che verrà allestito al DumBo oggi, per la Bologna Boxing Night organizzata dalla Boxe Le Torri di Paolo e Olmo Pesci. Dopo la vittoria per abbandono nell’ultima fatica dello scorso 26 novembre, il Lupo di Pilaf affronterà Fernando Mosquera, avversario designato per quest’incontro che sa di festa per l’atleta di origini albanesi ma ormai adottato dal capoluogo emiliano. Il match del campione mediterraneo WBC rappresenterà la ciliegina sulla torta di questa serata dedicata alla Noble Arte che vedrà salire sul quadrato anche 22 boxeur dilettanti.

Tra gli atleti che si alterneranno sul ring figurano Manfredi De Vito Piscicelli, Samuele Capacci e Lorenzo Muratori; Luca Casarsa, atleta junior e vincitore del prestigioso Torneo Mura ad Assisi lo scorso luglio; Federico Palmieri e Xun Zhu; il mancino Filippo Palmieri; Leonardo Cancilla; Lorenzo Cimatti e Tommaso Rossi, per la prima volta in gara. "Sono molto felice di tornare a combattere nella mia Bologna – racconta Kaba – sarà l’occasione di abbracciare i miei tifosi e di combattere davanti ad un pubblico speciale. Avendo combattuto da poco non ho mai smesso la preparazione e quindi mi sento pronto per questo match. Anche in questo caso ho cambiato avversario, inizialmente avrei dovuto affrontare un atleta sudamericano molto ostico per cercare di dare vita ad un incontro combattuto ma alla fine anche lui si è tirato indietro e quindi affronterò Mosquera. La concentrazione sarà comunque massima perché ci tengo a fare bene. Non conosco questo avversario ma sono molto carico sia fisicamente che mentalmente. Spero di regalare al pubblico un grande incontro."

Appuntamento dunque a stasera a partire dalle ore 19.00 in via Casarini 25, per una serata all’insegna della boxe. Il costo del biglietto sarà di 15 euro.