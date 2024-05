Brazilian Jiu Jitsu. Brillano le stelle di Migliorucci, Donzellini e Neri

Tutto il talento della Valdichiana nelle arti marziali. Al Mandela Forum di Firenze si è tenuto il Campionato italiano Bjj Open 2024, torneo di Brazilian Jiu Jitsu aperto ad atleti delle categorie Junior, Juvenile, Adulto e Master. Ampia la partecipazione, presenti anche alcuni ragazzi che si allenano al Grapplling Brazilian Jiu Jitsu di Torrita di Siena che hanno difeso i colori dell’Aranha di Arezzo. In evidenza Tommaso Migliorucci di Montepulciano, 17 anni, doppio oro nella categoria juvenile (no Gi/Gi e quindi con e senza kimono) pesi massimi-cintura bianca. Oro pure per Antonio Donzellini, 29 anni, di Sinalunga nella categoria "adulti", pesi massimi cintura bianca (Gi). Positiva anche la prestazione del poliziano Francesco Neri che arriva ai quarti di finale. Grande soddisfazione per l’allenatore, Elias Mele: "Tommaso è un ragazzo umile, preciso, non si distrae. Sono contento per lui ma anche per Antonio che ha grande forza e Francesco che ha entusiasmato". Allenamenti, ore di lavoro ma anche amicizia: a Torrita si allena un gruppo coeso che vuole continuare a fare bene.

L.S.