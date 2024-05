Brazilian Ju Jitsu, quante medaglie per gli atleti cussini

Un fine settimana ricco di medaglie per gli atleti ferraresi del brazilian jiu jitsu. Si è tenuto da venerdì 24 a domenica 26 maggio al ‘Nelson Mandela’ forum di Firenze il campionato italiano Open 2024 di Brazilian Jiu-Jitsu, organizzato dalla Uijj (Unione Italiana Jiu-Jitsu) e dalla Fijlkam (Federazione italiana Jiu-Jitsu e arti marziali). Si è trattato della gara più importante dell’anno sportivo 2023/2024 per ottenere il titolo di campione italiano. Un torneo di brazilian jiu jitsu aperto ad atleti junior, juvenile, adulto e master di sesso maschile e femminile, dalla cintura bianca alla nera nelle specialità Gi e No-gi. Evento fijlkam valido per il ranking ufficiale Uijj/Fijlkam. Un campionato dove si è parlato molto anche di atleti ferraresi. L’Elite Jiu-Jitsu Cus Ferrara, infatti, ha partecipato con i ragazzi che si sono allenati per raggiungere l’obiettivo di diventare campione italiano. In primo luogo l’istruttore Stefano Bui, doppio oro Gi e no-gi cinture nere, vince questo titolo per la terza volta in tre categorie di peso differenti 57,5 kg -64 kg e quest’anno nella categoria -70 kg. Un campionato italiano Open 2024 di Brazilian Jiu-Jitsu, quindi, dove molte le medaglie degli atleti ferraresi. Nello specifico Francesco Favarò, cintura marrone, conquista l’oro nella categoria cinture marroni e bronzo nell’assoluto con Gi, poi Nicola Guglielmo, cintura Viola, medaglia argento nella categoria No-Gi e bronzo nella categoria con Gi. Altre medaglie Mattia Flori, cintura blu, argento con Gi nella categoria juvenile fino a 17 anni, Volpe Diego doppio oro sia con Gi che No-Gi tutte e due le lotte vinte per sottomissione.

A completare il medagliere ferrarese Charly Boscolo, cintura bianca bronzo classificato con Gi. Un bilancio più che positivo per l’Elite Jiu-Jitsu Cus Ferrara, che torna da Firenze con molte medaglie e titoli.

Mario Tosatti