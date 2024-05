Brilla il Miglio delle Stelle . Festa per il trentennale

Sono stati festeggiati con una bella gara i 30 anni di Miglio delle Stelle a Formigine. Qualche defezione nelle categorie giovanili, a causa del mancato rinnovo della convenzione Fidal, ma nessuno è voluto mancare fra i migliori ’runners’ di Modena e non solo. Ben 74 le staffette arrivate, di cui 23 femminili; le scarpette rosa sono decisamente in aumento. Ogni staffetta era composta da tre frazionisti, ciascuno di questi ha corso un miglio (1.609 metri). Dalle 21,30 si sono succedute le partenze in piazza Calcagnini; prima le staffette femminili, poi le maschili dai tempi più alti ed infine i ’top runners’. Corsa tirata, partendo forte per poi accelerare. Fra le donne si impone, con il tempo di 16’12", la staffetta composta da Giulia Vettor, Giulia Pasini ed Anna Ofidiani. Al secondo posto, staccate di 24", ottimo risultato per le più mature Gloria Venturelli, Laura Ricci e Fiorenza Pierli, protagonista quest’ultima di una bella gara in rimonta; a soli 5" la terza staffetta, quella di Francesca Badiali, Maria Rinzullo e Giada Ligorio. I vincitori hanno corso tutti nell’ultima, emozionante frazione. Si è imposta in 16’38" la staffetta composta da Leonardo di Niso, Matteo Costa ed Alessandro Pasquinucci; non è stato ritoccato il record della corsa, di 20" inferiore. Al secondo posto Mattia Guidetti (che porta così a podio la terza generazione di podisti in famiglia), Riccardo Tamassia e Luis Matteo Ricciardi, con 14" di distacco. Terzi sono Enrico Mannocci, Francesco Murgia e Francesco Mariani, pure 14" dietro. Tanti sono stati gli atleti di livello che hanno partecipato al Miglio in questi 30 anni; fra tutti Alessandro Lambruschini, olimpionico dei 3000 siepi, che nel 2003 vinse (con Fiumara e Piacentini). Per Alessandro la partecipazione avvenne a carriera ormai conclusa, per altri il Miglio è stato un portafortuna, come per Massimiliano Ingrami, vincitore nel 1995 e 96, prima della vittoria nel Campionato Italiano di Maratona o il secondo posto di Elisa Cusma nel 2004, anno che diede il via alla sua carriera culminata con partecipazioni a Mondiali ed Europei. Tanti i ricordi nel corso della serata in cui è anche stato premiato lo storico ’patron’ della Formiginese, Alberto Beccari che ha sostenuto la società biancorossa di Formigine sin dalla fondazione.