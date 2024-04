Brilla la Roller Civitanova

Buoni risultati dai giovani della Roller Civitanova ai Regionali su su pista di pattinaggio che si sono disputati a San Severino, una tappa utile per staccare il pass ai tricolori su pista per le categorie superiori. Si sono disputate le gare Sprint e Lunghe. Gli atleti della Roller Civitanova hanno spinto il club al primo posto nella classifica per società. I ragazzi erano impegnati in diverse specialità divise per categorie. Ecco chi è salito sul podio: per la categoria Giovanissimi, due argenti per Elettra Scolia, un argento e due bronzi per Cecilia Altobelli, un bronzo per Aurora Brunellini. Per la categoria Ragazzi, argento e bronzo per Elia Scolà e argento per Susanna Baldassarri. Bene tutti gli atleti delle categorie superiori che si sono qualificati per gli Italiani. Soddisfatti i coach Flavia Martinelli e Sofia Emili. Il 28 aprile la nuova gara regionale si svolgerà sul pattinodromo Andrea Campitelli di Civitanova.