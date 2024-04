Brilla la spada forlivese. Testa sesta ai Mondiali

Sfiora la grande impresa la spadista forlivese Mariachiara Testa ai Mondiali Cadetti e Giovani, in corso in Arabia Saudita,a Riad. La portacolori del Circolo Schermistico Forlivese, infatti, nella gara individuale Cadette – per le Under 17 non è prevista quella a squadre – si piazzata al 6º posto non entrando in semifinale per 1 sola stoccata. Quattro successi e due sconfitte per lei nella pool; passa così alla seconda fase e al primo turno del tabellone a eliminazione diretta regola con facilità (15-7) la slovacca Zuzana Tulejova, quindi riserva la stessa sorte nel match successivo (15-8) alla tedesca Matilda Kunisch. Decisamente più lottata la sfida con la polacca Madga Ratyna, quinta testa di serie, che però la Testa batte 15-12.

Negli ottavi altro match ricco di pathos con l’estone Eliisa Kikerpill, superata 15-13. Poi nei quarti – unica italiana a essere approdata tra le prime 8 – arriva lo stop 15-14 contro l’ucraina Emily Conrad, battuta poi in semifinale dalla statunitense Gajjala, seconda alla fine (titolo all’altra ucraina Anna Maksymeno).

In pedana nella rassegna iridata anche altre due portacolori del Circolo Schermistico Forlivese: le sorelle Zakiya ed Elissa Chraim per il Libano, che si qualificano entrambe al tabellone a eliminazione diretta e poi battute al primo turno: Zakiya dalla russa Barsukova (15-10) ed Elissa dalla canadese Yin (15-7).

Lasciando il prestigioso palcoscenico dei Mondiali e tornando in Italia, in questi giorni si sono tenute anche le qualificazioni regionali Gold delle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti che, dopo la fase nazionale concederanno gli ultimi posti disponibili per i Campionati Italiani. Nella apada femminile Assoluti alla ribalta Francesca Morosi, seconda alla fine. Qualificazione ottenuta anche per Viola Casali (6ª) e Chiara Castagnoli (8ª). Nella spada maschile a ottenere il pass per il campionato nazionale Gold sono invece Adriano Rocco (12º) e Filippo Bassi (17º).

Tra le Giovani conquista la prova Anita Sgubbi, dopo un derby forlivese in finale con Viola Casali, seconda. Nella stessa categoria al maschile, trionfo per Leonardo Cortini, sul podio con Massimo Liuzzi, terzo. Qualificazione anche per Margherita Ugolini, 2ª tra le Cadette.

