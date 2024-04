Bronzo per Margherita Vanni del Pisascherma nella prova nazionale GPG di spada a Vercelli

Dopo le tre vittorie nazionali, due nel fioretto e una nella spada arriva per Margherita Vanni del Pisascherma anche il terzo posto a Vercelli nella prova conclusiva del Trofeo Under 14. La Giovanissima pisana artefice di una stagione eccezionale sempre sul podio, si aggiudica così anche il trofeo Kinder+Sport Joy of Moving di spada. A Vercelli ha disputato una gara perfetta perdendo solo l’assalto valevole per la finalissima. Dalla spedizione piemontese arriva anche l’ottima prova di Margherita Pescitelli che si piazza a un passo dalle prime sedici dimostrando anch’essa una versatilità capace di poter gareggiare con naturalezza sia nella spada che nel fioretto. Molto bene anche Ludovica Spallanzani che per una sola stoccata si ferma nel turno precedente dei trentaduesimi. Da segnalare la prova di Gabriele Tardelli nei giovanissimi e di Sandro Borelli nei ragazzi che in una complicatissima gara con quasi 200 partecipanti dimostrano miglioramenti continui. "Sono orgoglioso di tutto il nostro gruppo - dice il presidente del Pisascherma, Giovanni Calabrò - Margherita è stata artefice di una stagione spettacolare, ma tutti i suoi compagni hanno dimostrato di poter ambire a prestazioni sempre migliori".