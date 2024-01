Bruni ai mondiali in Qatar

"Avremmo voluto prendere subito il pass-qualificazione per le Olimpiadi, a dirla tutta. Abbiamo comunque chiuso con una medaglia di bronzo che mancava da dieci anni, quindi abbiamo qualche motivo per essere soddisfatti".

Lorenzo Bruni ha così commentato il terzo posto colto con il Settebello ai recenti Europei andati in scena in Croazia. L’Italia ha mostrato un rendimento costante e si è confermata fra le potenze della pallanuoto, ma ciò non è bastato per qualificarsi ai giochi olimpici di Parigi.

Poco male: il mese prossimo in Qatar si terranno i Mondiali di pallanuoto, che metteranno in palio quattro pass per Parigi. Una rassegna alla quale prenderà parte (salvo imprevisti) anche il ventinovenne pratese, che da domenica scorsa si trova in collegiale ad Ostia insieme ai compagni di Nazionale. E rimarrà ad allenarsi sotto l’occhio attento del commissario tecnico Alessandro Campagna almeno sino a venerdì prossimo, per poi iniziare a prepararsi alla trasferta di Doha.

"Puntiamo a ben figurare e soprattutto a qualificarci alle Olimpiadi – ha proseguito Lorenzo, indicando l’obiettivo della massima kermesse internazionale – il quadro generale parla di cinque o sei squadre che si trovano più o meno sullo stesso livello: oltre a noi, penso alla Croazia, alla Spagna, alla Serbia, all’Ungheria. Sono stati i particolari a fare la differenza agli scorsi Europei e saranno sempre i particolari a farla anche nel futuro prossimo".

Arriverà poi il tempo di riconcentrarsi sul campionato: Bruni è la punta di diamante della Rari Nantes Savona che occupa attualmente la seconda piazza della Serie A1, alle spalle della corazzata Pro Recco. Il centroboa classe 1994 ha peraltro giocato in passato anche per il sodalizio genovese, conquistando un paio di Scudetti fra il 2016 e il 2018 prima di trasferirsi a Savona nel 2020.

"Mi trovo bene e direi che fin qui stiamo disputando un’ottima stagione – ha fatto presente – Lo scudetto? Sarà molto difficile, Recco è la squadra più forte del torneo e lo sta confermando. Noi vogliamo ad ogni modo continuare ad esprimerci su questi livelli e a lottare per i vertici". L’A1 riprenderà nella seconda parte di febbraio, dopo il Mondiale. E per allora, Lorenzo conta di tornare in Liguria con in tasca un biglietto per la Francia.

G.F.