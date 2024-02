Bruni porta a casa un argento mondiale. E adesso la testa è alle Olimpiadi di Parigi

Il sogno si è fermato ai rigori, dopo aver accarezzato più volte la prospettiva del titolo mondiale. Ma Lorenzo Bruni e compagni possono comunque consolarsi: fra qualche mese inizierà un nuovo percorso, probabilmente il più importante delle loro carriere, è saranno una delle selezioni da battere. Di certo c’è che il Settebello è vice-campione del mondo di pallanuoto: questo il verdetto emesso dalla finalissima di ieri dei Mondiali di Doha, che ha visto gli uomini del commissario tecnico Alessandro Campagna affrontare la Croazia. Un incontro equilibrato e combattutissimo, nel corso del quale il ventinovenne pratese ha dato come di consueto il proprio contributo. I tempi regolamentari si sono chiusi sull’11-11, dopo che i pallanuotisti italiani erano anche riusciti ad andare in vantaggio. Ancora una volta sono stati tuttavia i tiri di rigore ad essere decisivi: una vera e propria lotteria che ha sorriso ai croati, alla luce del punteggio finale di 15-13. A Bruni e soci resta un argento conquistato in un campionato del mondo e la consapevolezza di essere una delle squadre più forti del globo, ma è normale che dopo aver toccato con un dito l’oro possa esserci un pizzico di delusione in un cammino comunque da incorniciare. Lo certifica il fatto che sia stato di fatto il solo Campagna a parlare, nell’immediato post-gara.

All’orizzonte per Lorenzo e per gli altri componenti della Nazionale si profila già l’appuntamento atteso da una vita: si erano presentati al Mondiale con l’obiettivo primario di qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi e il pass è stato staccato con largo anticipo. Per essere impreziosito da una medaglia, oltretutto. E adesso? Nelle prossime settimane, il gruppo dovrà tornare innanzitutto a concentrarsi sulla Serie A1: il centroboa pratese in particolare penserà a chiudere nel migliore dei modi la stagione con la "sua" Rari Nantes Savona, che occupa attualmente la seconda posizione in campionato.

E sarà ancor più motivato, in vista della rassegna a Cinque Cerchi alle quali parteciperanno con il Setterosa anche Chiara Tabani e Giuditta Galardi (e forse anche Sara Cordovani). E dopo Stefano Tempesti, che ottenne l’argento a Londra 2012 e il bronzo a Rio 2026, Lorenzo mira ad essere il prossimo pratese capace di agguantare una medaglia olimpica con il Settebello.

Giovanni Fiorentino