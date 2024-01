Bruni vola a Mondiali. Pass olimpico in palio

E’ reduce da una medaglia di bronzo conquistata agli Europei in Croazia, che non è tuttavia bastata al Settebello per agguantare la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Ed è proprio il pass a cinque cerchi che Lorenzo Bruni e compagni cercheranno in Qatar, insieme ad un podio mondiale. Il ventinovenne pratese è stato incluso dal commissario tecnico Alessandro Campagna nel novero dei convocati per i Mondiali in Qatar. I pallanuotisti azzurri partiranno oggi alla volta di Dubai, dove svolgeranno alcuni allenamenti congiunti con Grecia e Croazia. Da lì raggiungeranno Doha venerdì prossimo, dove il prossimo lunedì debutteranno contro il Kazakistan (alle 17 italiane) nel primo incontro del girone D. Il 7 febbraio (alle 18,30) se la vedranno invece con i campioni del mondo dell’Ungheria, per chiudere la fase a gironi due giorni dopo affrontando la Romania (alle 12). Le finali sono il 16 e del 17 febbraio. Sono quattro i posti che la massima kermesse mondiale mette in palio per i Giochi parigini, con sette squadre già qualificate. "Puntiamo a ben figurare e soprattutto a qualificarci alle Olimpiadi – ha ribadito Bruni - il quadro generale parla di cinque o sei squadre che si trovano più o meno sullo stesso livello: oltre a noi, penso ad esempio alla Croazia, alla Spagna, alla Serbia, all’Ungheria. Sono stati i particolari a fare la differenza agli scorsi Europei e saranno sempre i particolari a farla anche nel futuro prossimo".

Giovanni Fiorentino