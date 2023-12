Cadono tutte le battistrada. Ferrara, occasione persa

Nonostante il cocente ko interno con Cesena, è stato un turno tutto sommato positivo per Ferrara Basket 2018, se si guarda ai risultati degli altri campi. Di certo è stata un’occasione persa per rosicchiare altri punti preziosi alle battistrada, che al contempo però sono inciampate proprio come i biancazzurri. Le prime tre, infatti, hanno lasciato i due punti per strada: è il caso della Sangiorgese, battuta a domicilio 72-69 dalla Social Osa Milano e alla seconda sconfitta consecutiva del suo campionato, e della Fulgor Fidenza, ko a San Lazzaro contro Bologna Basket. Le due squadre restano prime a quota 20, tallonate da Pizzighettone a 18. E ripensando alle due gare dell’andata coi Tigers e con Fidenza, condotte per 35 minuti e buttate al vento nei possessi finali, il rammarico è davvero tanto. Ieri intanto, nel panorama della B Interregionale ha fatto capolino una notizia che indirettamente coinvolge anche Ferrara: la Power Salerno, attualmente all’ottavo posto nel girone G, è vicina all’ingaggio di Daniel Farabello come nuovo capo allenatore della squadra. Per l’ex capitano del Basket Club si tratterebbe del primo incarico in Italia, dopo le esperienze nelle giovanili in Argentina e da vice in Venezuela. Daniel ora risiede in Italia con la famiglia, e Salerno parrebbe essere la prima società a puntare sull’ex asso del Basket Club in panchina. La firma è imminente.

Jacopo Cavallini