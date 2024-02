Calcetto: Al Massarosa il derby col Viareggio. Femminile, l’Atletico supera il Follonica Gavorrano. Il Versilia senza pietà contro il fanalino di coda

Serie C1. Il Versilia si conferma in testa liquidando, nel testa-coda, 11-2 il Gf Rione. Cinquina per Tintori, doppiette per De Angeli e Cattani e singoli per Bandinelli e Tintori. Poi arriva il successo, fondamentale, 4-2 nello scontro diretto contro il Torrita. Decisiva la doppietta di Ciardelli, poi Tintori e Pitondo. Nel mentre c’è stata anche l’andata della partita di Coppa Italia Nazionale. A Rieti, contro il Città di Rieti, è un 5-6 che non compromette il ritorno. A segno Gambino, Ciardelli 2 De Angeli 2.

Classifica: Versilia 48; Futsal Torrita 44; Monsummano 40; San Giovanni e Città di Massa 37; Tau 34; Alberino 30; Ibs Le Crete 22; Verag 20; Virtus Calcio Poggibonsi 18; Five to Five 16; La 10 Soccer e Chiesanuova 15; Gf Rione 9; Firenze 8.

Giovanili. L’Under 19 del Versilia vince 6-2 contro il Quartotempo. A segno Gigliotti 2, Vagli 2, Ganovelli e Polloni. La Categoria Primi Calci vince 8-6 contro E’ Più Bello Insieme (Falaschi 2, Bernardini, Tosoni 2, Pedonese, Sasà 2); i Pulcini vincono 12-0 (Corfini 4, Pellegrini 3, Turi 4, Zuppardi 2, Bonuso).

Serie C2. Va al Massarosa il derby contro l’Atletico Viareggio, finale 4-2. Decidono i centri di Rosata, Roggio, Pucci e Lazzoni, al termine fmdi una partita spezzettata e con poco ritmo. “Salviamo i tre punti, ma la prestazione è stata insufficiente” sottolinea Matteo Panconi.

Classifica: Futsal Lucchese 47; Futsal Viareggio e San Frediano 40; Cus Pisa 37; Quattro Squadre 34; Massarosa e Futsal Massa 32; Margine Coperta 26; Montalbano Cecina 15; SecurJob 14; Scintilla e Toringhese 13; Elba ‘97 9; Atletico Viareggio 8; Giovani Granata Monsummano 4.

Femminile. L’Atletico Viareggio supera 7-2 il Follonica Gavorrano con Giubbolini 3, Fossi, Lagreca, Carabba e Carelli. “Successo mai in discussione. Prossima settimana scontro al vertice contro Firenze e ci arriviamo al top” assicura Guido Colonna.

Classifica: Atletico Viareggio e Firenze 24; Futsal Pantere 22; Poggio a Caiano 16; Worange Pistoia 13; Dinamo Florentia 11; San Giovanni 10; Follonica Gavorrano 5; S.Maria a Monte 0.

Sergio Iacopetti