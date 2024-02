Calcio a 5 A2. È una Kappabi in cerca di riscossa

La pausa natalizia ha rappresentato un sortilegio per la Kappabi Futsal Potenza Picena che in A2 aveva chiuso il 2023 in modo super, cavalcando 4 successi di fila e sfiorando la partecipazione alla Coppa Italia, invece il 2024 è iniziato con quattro ko su altrettante uscite. I giallorossi stanno utilizzando i giorni della sosta per la Coppa per provare a sistemare le cose. La ripresa sarà dura perché Potenza Picena sabato alle 15 riceverà al PalaPrincipi il Futsal Ternana leader del girone. Cesare Lotito, nuovo dg da fine novembre, trasmette positività: "Abbiamo sempre viaggiato nelle parti alte della classifica, abbiamo mostrato bel gioco e di potercela giocare con tutti. Il ritorno non è iniziato nei migliori dei modi nonostante continuino a creare tante palle gol non sono riusciti a fare punti. Lo staff tecnico è al lavoro per cercare di ridare loro fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Sono sicuro che presto torneremo alla vittoria e ci metteremo questo periodo buio alle spalle".

Andrea Scoppa