Calcio a 5 - A2 Elite. Per la Futsal un’altra novità:. Mattia Baraccani

Parole chiare, secche quelle del dg Paolo Ionetti alla cena degli auguri di Natale della Futsal alla presenza del vicesindaco Cristian Castorri e del patron del Panathlon Cesena Dionigio Dionigi: "In questi giorni abbiamo cambiato molto, una rivoluzione tra gli stranieri. Ricordo però che se il campionato terminasse oggi saremmo salvi, ora dovremo fare ancora meglio per non avere recriminazioni. Ci siamo assunti precise responsabilità da mantenere". Il tecnico Osimani è soddisfatto del ritorno del suo pupillo Antonio Jamicic e degli arrivi dei brasiliani (che abita da tempo a Imola) Butturini e Nilmar. Il tecnico ha spiegato che "la squadra ora è più solida, equilibrata. Nel nostro cammino finora c’è una caratteristica, come risultato a fine primo tempo saremmo tra i primi in classifica, nella ripresa invece tra gli ultimi. Quindi serve maggior equilibrio". Intanto la società ha ingaggiato Mattia Baraccani, classe 1996, già a Cesena nel 2018-19. Oggi alle 16 l’Under 23 affronterà gli ottavi di finale di Coppa Divisione a Viterbo contro il Real Fabrica. La FutsalI tornerà in campo il 23 in casa con l’Itria, poi il 30 dicembre trasferta a Campobasso.