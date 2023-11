Calcio a 5 A2. Il Russi rimonta. Reggio Emilia

Pareggio per 5-5 del Russi al PalaValli, contro il Reggio Emilia in una gara che vede il Falchetti inseguire gli emiliani che sembrano spuntarla ma il i ravennati hanno lo spirito giusto per rimontare ogni volta. Al 9’ gli Arancioni si trovano in svantaggio 0-3 per la tripletta di Edinho: dopo un timeout del tecnico Bottacini, il Russi riprende la giusta via e guadagna il pareggio grazie a Cianciulli, Michelacci e ancora Cianciulli su rigore. Nella ripresa reggiani ancora avanti di 2 reti in 50’’ grazie alla doppietta di Valtin Halitjaha. A 6’ il Russi è ancora sotto di 2: Bottacini schiera Babini quinto di movimento ed è proprio il numero 9 che accorcia a 3’ dalla fine. Passano 40’’ e Michelacci segna il gol del definitivo 5-5. Risultati serie A2, girone B (4ª giornata): Buldog-Prato 2-1, Dozzese-R. Fabrica 5-4, Russi-R. Emilia 5-5, Ternana-P. Picena 5-5, Bologna-Grosseto rinv. Riposa: H. Roma. Classifica: Dozzese 12; Ternana 10; Bfc 7; P. Picena 5; Russi, H. Roma, R. Emilia 4; Buldog, Prato 3; R. Fabrica 1; Grosseto 0.

u.b.