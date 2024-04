Calcio a 5 A2. La matricola Kappabi ai playoff. Sfiderà l’Olimpia Regium

Già certa da una settimana della partecipazione ai playoff di A2, un risultato strabiliante al primo anno nella categoria nazionale di calcio a5, la Kappabi Futsal Potenza Picena ha salutato la bella stagione da neopromossa acciuffando all’ultimo il 4-4 contro l’Olimpia Regium. Un super avversario che ha chiuso al secondo posto il girone B, nonché il prossimo avversario. Sì perché sarà contro l’Olimpia Regium che i giallorossi classificatisi quinti dovranno affrontare i playoff tra due settimane. Il team di Reggio Emilia si presentava secondo al Pala Principi (il torneo è stato vinto da tempo dalla Ternana) e, nonostante il pareggio acciuffato nel finale da Carnevali, ha mantenuto la posizione. Pertanto ci saranno altre due sfide tra queste compagini oltre a quelle in campionato (all’andata 8-2 per i rivali) e gli emiliani godranno della seconda in casa. Intanto i giallorossi si sono goduti un’ultima esibizione interna che è stata un piccola festa, un tributo meritato per un campionato da matricola oltre ogni aspettativa. Contro l’Olimpia Regium i potentini si sono pure presentati con qualche defezione ed hanno dato spazio a elementi dell’Under19. Il campionato regolare viene archiviato dai potentini con 29 punti (37 l’Olimpia) fatti in 20 incontri, 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte.

Andrea Scoppa