Calcio a 5, alla Kappabi un tecnico brasiliano. La dirigenza ha affidato la panchina a Zanatta

La Kappabi Futsal Potenza Picena continua a ballare la samba. Dopo l’addio di Nikinha, tornato in Brasile per motivi personali, la dirigenza ha puntato su una figura carismatica e sempre brasiliana per la panchina del prossimo campionato di A2: Irineu Zanatta, per tutti Sapinho. Tecnico di spessore e noto nel mondo del futsal, anche quello marchigiano, Sapinho è arrivato in Italia nel 2006 e come giocatore ha militato in varie squadre, Pesaro compresa, quindi nel 2014 a Rossano Calabro ha intrapreso la carriera da allenatore-giocatore vincendo la Coppa Italia di B e i playoff di B. Nel 2019 ha ricoperto lo stesso ruolo da player-manager con il Futsal Askl poi il Damiani & Gatti Ascoli con una cavalcata fino all’A2. Nell’ultima stagione ha guidato il Modena Cavezzo in A2 Elite ottenendo la salvezza. "La scelta di venire al Futsal Potenza Picena è stata molto facile, già conoscevo la squadra – afferma il neo allenatore – avendola affrontata.Tutti mi hanno parlato sempre bene della società e questo è un aspetto che ha pesato nella mia decisione e sono felice di tornare nelle Marche".

Andrea Scoppa