Calcio a 5. Buldog cede in casa con la capolista ma resta in serie A2

La Buldog Lucrezia, già salva, cede in casa nell’ultima giornata di campionato contro la capolista Futsal Ternana per 2-3 al termine di un match comunque ben interpretato. Partita ben giocata da ambo le compagini nonostante i verdetti sia stati già assegnati, con gli umbri già vincitori del campionato da tre turni, mentre i locali hanno ottenuto la matematica salvezza proprio la settimana scorsa contro il Russi vincendo in trasferta per 5-4. La Buldog dunque anche il prossimo anno giocherà in serie A2 di calcio a 5. "Sono contento del lavoro svolto dai ragazzi, soprattutto dalla seconda parte di stagione – commenta così mister Elica Renzoni – colgo l’occasione per ringraziare tutti i miei giocatori per questa annata, concentrandoci su quello che sarà il prossimo anno, una stagione difficile dove dovremo iniziare comunque nel migliore dei modi".

Un campionato, quello dei gialloblu, iniziato in salita, la svolta al giro di boa, quando Lucrezia ha cominciato a risalire la china. L’obiettivo, quest’anno, era raggiungere la salvezza e quindi il traguardo è stato centrato, anche se con un po’ di sofferenza. "Il 13 gennaio eravamo ultimi in classifica con soli 6 punti e nell’ambiente tutti o "quasi" ci davano per spacciati – ricorda l’allenatore –. Altri tempi, altro girone. Dopo il mercato di riparazione, i ragazzi hanno lavorato duramente e in brevissimo tempo i nuovi arrivati con tutti gli altri hanno creato un bellissimo gruppo, caparbio e capace di realizzare 16 punti nelle ultime 8 gare giocate, con ben 3 vittorie consecutive nell’ultimo mese".

b. t.