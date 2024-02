Calcio a 5 C1. Mernap a fatica con Rimini

Rimini

2

Mernap Faenza

3

RIMINI: Ciappini, Gemmani, Rezaeikohan, Timpani, Muratori, Celli, Zanotti, Marino, Vitali, Screti, Oddone, Gabrielli.

FAENZA: Pagliai, Matteuzzi, Lebbaraa, Rezki, Fucci, El Oirraq, Zin Dine, Garbin, Maski, Grelle, Negri. Reti: Screti, Sgubbi, Timpani, Garbin, Maski.

Soffre più del dovuto la Mernap per superare il fanalino di coda Rimini, conquistando comunque tre punti pesanti che le permettono di mantenere la vetta della classifica insieme al Villafontana. Riminesi subito in vantaggio con Screti poi Sgubbi pareggia i conti prima dell’intervallo. Nella ripresa i padroni di casa segnano il 2-1 con una punizione di Timpani, azione che porta alla reazione dei faentini, opachi fino a quel momento. I rossoneri ribaltano infatti il risultato con Garbin e Maskin. La Mernap ritornerà in campo sabato alle 15 al PalaCattani, contro l’Aposa Bologna.

Classifica: Villafontana e Mernap Faenza 41; Sassuolo 37; X Martiri Ferrara 34; Crevalcore 31; Aposa Bologna 23; Forlì 21; Parma 19; Baraccaluga 18; Montale e Imolese 10; Rimini 7.