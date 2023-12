Calcio a 5. Cinque club della provincia a Jesi per giocare le Finals Cup

Il Comitato regionale ha assegnato a Jesi C5 l’organizzazione delle Finals Cup, il gran galà del futsal marchigiano che vedrà squadre di ogni provincia in campo per vincere la Coppa Marche della propria categoria. Appuntamento dal 4 al 7 gennaio al PalaTriccoli, già cinque club maceratesi hanno ottenuto la qualificazione: Avenale, Gagliole, Santa Maria Apparente, Fight Bulls Corridonia e Cantine Riunite Tolentino. In palio 7 trofei: Coppa Marche serie C maschile e femminile, Under 21, 19, 17 e 15. La novità riguarda la disputa della finale di Coppa serie D maschile. Si giocheranno anche le semifinali, un totale di 15 incontri. Ecco le squadre già ammesse. Final Eight Coppa Marche C maschile: Cagli, Pietralacroce ’73, Pianaccio, N. Juventina, Avenale, Gagliole, Jesi, Caselle. Finale Coppa C femminile: Dorica-S. M. Apparente; finale Coppa Marche Under 19: Amici del C.S. Mondolfo-Fermana; finale Coppa Under 17: Fight Bulls Corridonia-Amici del C. S. Mondolfo; finale Coppa Under 15: Amici del C.S. Mondolfo- Cantine Riunite Tolentino.

an. sc.