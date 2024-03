Calcio a 5. Colpo grosso della Casalgrandese

Seconda sconfitta consecutiva per l’OR Reggio Emilia (36), che cade di misura sul campo del Prato (17). Priva di Edinho, la formazione granata viene colpita da una rete a metà ripresa di Raimondi, che con un bolide supera Guennounna, poi non riesce a concretizzare un paio di occasioni nel finale per pareggiare, la più ghiotta con un tap in di Ruggiero sul secondo palo che termina a lato.

In Serie B colpo grosso della Real Casalgrandese (30), che si aggiudica col punteggio di 3-2 il derby reggiano con il Bagnolo (29) e lo scavalca al quinto posto della graduatoria, entrando in zona playoff: le reti ceramiche sono di Julian Vasquez, Bonini e Ben Saad, cui rispondono parzialmente da parte giallo-nera Neviani ed un’autorete.

In Serie C2 il Futsal Shqiponja (43) si prepara ai playoff chiudendo al secondo posto grazie al 6-3 esterno con il Team Nonantola (19), firmato da Bulaj (3), Mehmedi, Geraci e Useini; sul gradino più basso del podio si conferma il Futsal Guastalla (39) grazie al 7-1 interno al Molinella (12) con gol di Muraca (4), Esposito (2) e Mingione.