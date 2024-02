Calcio a 5. Coppa: OR a Terni. Chi vince passa

Trasferta di Coppa Italia per l’OR, impegnata alle 19 nei quarti di finale con l’Unicusano Futsal Ternana. Esattamente come accaduto a fine gennaio con la Dozzese, le due formazioni giocano nell’arco di pochi giorni sia in Coppa che in campionato: in casa granata si augurano che si possa ripetere quanto accaduto con i bolognesi, ovvero due vittorie nette nel punteggio e nel gioco, ma gli umbri sono un avversario d’alto rango, primo in campionato, mentre Edinho e compagni inseguono a 6 punti (con una gara in meno). Nell’unico precedente stagionale è stata l’OR a prevalere, con un 3-2 casalingo che rappresenta l’unico stop stagionale degli umbri: oggi si gioca in gara secca e in caso di parità dopo i supplementari ad andare alle Final Four di Policoro sarà la Ternana, visto il miglior piazzamento in regular season dopo il girone d’andata.