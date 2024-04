Calcio a 5. Cresce l’attesa per lo Shqiponja: sabato gioca la finale promozione

Il Futsal Shqiponja si giocherà sabato la promozione in Serie C1. Dopo il secondo posto della regular season di C2 alle spalle della Pro Patria San Felice, per gli uomini di mister Valletta è arrivato il successo nella semifinale playoff disputata a Castelnovo Sotto davanti a oltre 500 spettatori: a cadere sotto i colpi dei padroni di casa è stato il Ponte Rodoni, che aveva estromesso dalla corsa promozione il Futsal Guastalla nel turno precedente, costretto alla resa sul 3-2. Sugli scudi il solito Kabashi, autore di una doppietta, mentre a completare lo score è stata la singola di Sula (foto). Ora, nel match che vale il salto di categoria, sarà sfida ad un’altra nobile decaduta del futsal regionale: dopo la lotta con la Pro Patria, abituata in passato a ben altri palcoscenici, l’avversario nel match in programma sabato alle 17 al PalaCorticella di Bologna sarà il Fossolo 76, squadra bolognese che nel recente passato ha militato anche in Serie B e capace di strappare il 3-3 ai supplementari col Bagnacavallo eliminando i ravennati solo grazie al miglior posizionamento nel girone, dopo averli riacciuffati al fotofinish nei tempi regolamentari. A Bologna, ma in questo caso al PalaSavena di San Lazzaro, andrà in scena la finale regionale Under 17: a contendersi il titolo, sabato alle 20, Progresso e OR, quest’ultima vice campione in carica e vittoriosa nel proprio girone e in semifinale con la Real Casalgrandese.